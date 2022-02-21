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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابرز تصريحات فاطمة عيد عن طبيب الكركمين

فاطمة عيد
فاطمة عيد

علقت الفنانة  فاطمة عيد على واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، قائلة:" الاعلان ده مش معمول امبارح  دا اتعمل من خمس سنين".

وقالت في مداخلة هاتفية  خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” :"الناس لما قالت ليه تشاركي فيه؟ قلتلهم  خلاص أوقفوه بطريقتكم وانا ماخدتش فيه أسود ولا أبيض أصلاً  كنت رايحة عشان جوزي عنده خشونة في رجليه للعلاج عند الدكتور أحمد أبو النصر".

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وأكملت:"لما رُحنا  طلبوا مني أعمل إعلان للمنتج وعملته بلا مقابل من خمس سنين وتم علاجه بالفعل من خشونة الركب. 

والتقط أطراف الحديث زوج الفنانة  فاطمة عيد " شفيق الشايب" قائلا :"إعلان فاطمة من خمس سنوات وكنا رايحين عشان نعالج خشونة الركبة".

 

كشفت المطربة فاطمة عيد، رأيها في فقدان بعض الزوجات لاهتمامهم بشكلهن، بعد الزواج، موضحةً: "بعض الزوجات لديهن العذر، بسبب ضغوط الحياة، لأنها تهتم بأبنائها وزوجها وانشغلت عن نفسها".

وأضافت عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": " لكن 75% من الزوجات دلوقتي ده مهملين في أزواجهم وأولادهم ونفسها وأنصحهم حرام إنها تفرط فيهم".

وتابعت: "لازم الست متبقاش مستهترة لأن بيتها أمانة في رقبتها قدام ربنا، ولو مراعتش ربنا فيهم تبقى كده بتلعب بالنار، ولما تكبر ولادها هيعملوها بنفس المعاملة، داين تُدان".

فاطمة عيد الفنانة فاطمة عيد الكركمين أحمد أبو النصر المحور

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