أحمد مجدي: مباراة الوداد المغربي الفرصة الأخيرة للزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

قال أحمد مجدي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هى الفرصة الأخيرة للفريق فى البطولة الأفريقية.

وقال أحمد مجدي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي، هى الفرصة الأخيرة للزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، وفى خال الخسارة سيخرج الفريق من البطولة.

وأضاف:" الزمالك ظهر بصورة سيئة للغاية أمام ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأداء الفريق سئ تحت قيادة باتريس كارتيرون.

وتابع:" الحالة الفنية للاعبي الزمالك سيئة، والروح ليست موجودة داخل الفريق وذلك ظاهر بقوة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل أمام ساجرادا الأنجولي بعد أن خسر أمام فريق سموحة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد وتعادل أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.