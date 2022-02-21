عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: مباراة الوداد المغربي الفرصة الأخيرة للزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك

قال أحمد مجدي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هى الفرصة الأخيرة للفريق فى البطولة الأفريقية.

وقال أحمد مجدي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي، هى الفرصة الأخيرة للزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، وفى خال الخسارة سيخرج الفريق من البطولة.

وأضاف:" الزمالك ظهر بصورة سيئة للغاية أمام ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأداء الفريق سئ تحت قيادة باتريس كارتيرون.

وتابع:" الحالة الفنية للاعبي الزمالك سيئة، والروح ليست موجودة داخل الفريق وذلك ظاهر بقوة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل أمام ساجرادا الأنجولي بعد أن خسر أمام فريق سموحة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد وتعادل أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أحمد مجدى الزمالك منتخب مصر الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا البطولة الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ترشيحاتنا

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفض جوي جديد الأربعاء

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

شاب يفقد ساقيه بسبب وجبة في الثلاجة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-2-2022 والقنوات الناقلة

الولايات المتحدة تعد عقوبات قاسية على روسيا بسبب أوكرانيا

الإسراء والمعراج 2022.. 10 تفاصيل عنها تبدأ بأسبابها إلى أحب الأعمال فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ