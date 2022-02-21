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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تشارك متابعيها بصورة لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة  أسماء جلال  صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت اسماء جلال “ Hola ”.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

نشرت الفنانة أسماء جلال حالة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عبر خاصية "الأستوري".

 

وظهرت الحالة لشخصية من متابعيها  أرسل رسالة ليبدي إعجابة بجمالها والأخري وهو يدعي عليها بعد دعمها للفنانة مني زكي ، وعلقت قائلةً :" نفس الشخص اللي بيدعي عليا (بغضب ربنا أنا وكل اللي شبهي )هو هو اللي بيعاكس فوق تحفة".

بيومي فؤاد صبرى فواز اسماء جلال امينة خليل محمد ممدوح منى زكى

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