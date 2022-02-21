ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن المتحورات الخاصة بـ فيروس كورونا طبيعية، موضحًا أن هذا الفيروس يتحور أكثر من مرتين فى الشهر، ولكن منها غير المؤثر.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن هناك تصريحا لـ مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة، مؤكدًا أن هذا التصريح يعتبر رسالة تحذيرية.

ولفت إلى أن عدم التوزيع العادل لـ لقاح كورونا يعتبر مشكلة فى الوصول لـ نسبة معينة تستطيع مواجهة الفيروس، وكشف أن :" فيروس كورونا مستمر لحين وصول اللقاحات لجميع الدول، ويكون هناك تطعيم عدد كبير من المواطنين قد حصل على اللقاح".

وأشار إلى أن هناك 4 سيناريوهات موضوعة خلال انتشار فيروس دلتا المتحور من كورونا، منها ظهور متحور شديد الخطورة، أو استمرار متحور كورونا الأول، أو أن يصبح الفيروس مثل البرد العادي، أو ظهور متحور جديد ضعيف، وبالفعل ظهر أوميكرون.