عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

كورونا
كورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن المتحورات الخاصة بـ فيروس كورونا طبيعية، موضحًا أن هذا الفيروس يتحور أكثر من مرتين فى الشهر، ولكن منها غير المؤثر.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن هناك تصريحا لـ مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة، مؤكدًا أن هذا التصريح يعتبر رسالة تحذيرية.

ولفت إلى أن عدم التوزيع العادل لـ لقاح كورونا يعتبر مشكلة فى الوصول لـ نسبة معينة تستطيع مواجهة الفيروس، وكشف أن :" فيروس كورونا مستمر لحين وصول اللقاحات لجميع الدول، ويكون هناك تطعيم عدد كبير من المواطنين قد حصل على اللقاح".

وأشار إلى أن هناك 4 سيناريوهات موضوعة خلال انتشار فيروس دلتا المتحور من كورونا، منها ظهور متحور شديد الخطورة، أو استمرار متحور كورونا الأول، أو أن يصبح الفيروس مثل البرد العادي، أو ظهور متحور جديد ضعيف، وبالفعل ظهر أوميكرون.

 

علم الفيروسات جامعة زويل فيروس كورونا الفيروس الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

بحد أقصى 30 يوما و500 جنيه| البت في طلب التسجيل بالشهر العقاري

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

حنين حسام.. شهرة سجنت صاحبها| دفتر أحكام اليوتيوبر منذ البداية لليوم

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

عمرو الجنايني يرد على اتهامات علاقته بتزوير عقد كهربا مع الزمالك

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

ظهر بسلاح أبيض أمام مدرسة..شخص يواجه عقوبة الحبس شهر وغرامة 500 جنيه

أحكام العدة بعد وفاة الزوج .. الضوابط الشرعية

التعليم تطلق منصة إلكترونية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

عليك أن تراها لتصدقها .. هينا خان تنبهر بـ الأهرامات

ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

الهجرة ومركز الفتوى يتعاونان لـ"لم الشمل"والحفاظ على أبنائنا بالخارج من الخلافات الأسرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر وفرنسا تنفذان التدريب المشترك "رمسيس 2022" بمسرح عمليات البحر المتوسط

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

فيديو

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ