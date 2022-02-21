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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري وكيري يدشنان مجموعة العمل المصرية الأمريكية

شكري وكيري يدشنان
شكري وكيري يدشنان مجموعة العمل المصرية الأمريكية

وقال وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري إن مسألة تغير المناخ تعد من الأولويات المشتركة لمصر والولايات المتحدة وخاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ وقيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خلال الفترة القادمة.


وأضاف شكري أنه تم خلال المباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري تدشين المجموعة المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ والتى تم تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجى العام الماضى، كما تم بشكل مستفيض خلال المباحثات تناول أولويات الرئاسة المصرية للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف "كوب 27" والذى تستضيفه مصر والأهداف التى نسعى للخروج بها.


وأوضح أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار مصر فى بذل كافة الجهود لدفع جهود عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخى وحشد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها فى إطار تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ.


وأشار شكري إلى أنه أكد كذلك خلال المباحثات حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدنى العامل فى مجال تغير المناخ تأكيدا على الدور الذى يقوم به فى هذا المجال.. لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الخطوات القادمة لاستمرار التنسيق المصري الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر.


ونوه بأنه أكد على محورية الدور الأمريكي فى العمل المناخي الدولي بوصف الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للانبعاثات ولكن أيضا لما لدورها من أهمية فى قيادة جهود الدول المتقدمة لدعم وتعزيز العمل المناخى فى الدول النامية.

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