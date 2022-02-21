شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ طارق حامد نجم الزمالك أصبح جاهزا لمواجهة الوداد بعد أن غاب عن الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة ” .



وأضاف : “ طارق حامد سوف يسافر مع الزمالك لمواجهة الوداد المغربي المهمة للغاية بعد أن بات جاهزا لخوض المباريات”.



وتأتي عودة طارق حامد مهمة لدى الجهاز الفني في ظل الاعتماد على اللاعب بشكل كامل في التشكيل الأساسي للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها .



ويدخل الزمالك مباراة الوداد المغربي المقبلة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن كان الفريق تعادل في أول مباراتين له أمام بيترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين .



وعلى جانب أخر ، كشف أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

وأضاف :"طارق حامد تلقى عروضًا كثيرة بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وعن ملف تجديد طارق حامد، قال :"البعض يُصر بتهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، المجلس الجديد انتهى من الانتخبات مؤخرًا ولم يتم الجلسة بين الطرفين حتى الآن".

وتابع :"ليس في الحقيقي زعل طارق، وحتى لو موجود ليس شخصيته (لف ودوران)، هو على وشك العودة للملاعب".

وأنهى وكيل أعمال طارق حامد تصريحاته :"لا يوجد تجديد سهل، اللاعب له طلبات والنادي لديه طلبات، الجلسة تقريبًا ستكون بعد عودة الفريق من السفر".