صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 79 ألف سيدة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية "بصحة الأم والجنين " من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمة الصحية لـ 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين.

مشيراً إلى أنه تم فحص 79 ألف و 498 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس ( الكبدي B - مرض الزهري - فيروس نقص المناعة البشرى ).

بالإضافة لفحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

مضيفاً ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.