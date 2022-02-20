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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 15 يوم.. بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا

بدء تلقى تظلمات الشهادة
بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اليوم الأحد بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2022.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن أعمال تظلمات الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة 15 يوما وسوف تتلقى الإدارات المعنية بقبول طلبات التظلم لإعادة فحص الاوراق كما يلى القطاع الشمالى ومقره إدارة بنى مزار يقبل تظلمات طلاب " إدارات بنى مزار ومغاغة والعدوة  بدءا من الساعة التاسعة صباحاً.
 

ويقبل القطاع الجنوبي ومقره إدارة ملوى  تظلمات طلاب "إدارات ابو قرقاص وملوى ودير مواس " ويبدأ  العمل من الساعة التاسعة صباحاً
وقطاع وسط ومقره مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية يقبل تظلمات طلاب  إدارات مطاى وسمالوط والمنيا  بدأ من الساعة الثانية ظهراً.

وأضاف أن الطالب سوف يقوم بدفع  مبلغ عشرون جنيها 20 جنيه لكل مادة تورد فى خزينة الإدارات المعنية بقبول طلبات التظلم. 
 

وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية محمد فؤاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا تظلمات الشهادة الاعدادية

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