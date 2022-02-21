الذهب يتراجع جنيهين في ختام تعاملات اليوم

هبط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بمقدار 2 جنيه في المتوسط على مستوي المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر السبت الماضي.



ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس” المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، فسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 828 جنيها بعد أن كان 830 جنيها السبت الماضي بفارق 2 جنيه.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب، حوالي 946 جنيها بعد أن كان 949 جنيها يوم السبت الماضي بفارق 3 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب، لحوالي 710 جنيها مقابل 711 جنيها السبت الماضي بفارق جنيه واحد.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية، حوالي 552 جنيها بعد أن كان 553 جنيها السبت الماضي.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6624 جنيها، وأوقية الذهب حوالي 29.43 ألف جنيه، وكيلو الذهب 946.3 ألف جنيه.



الذهب والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.