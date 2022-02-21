الصين تتخذ إجراءات عقابية ضد شركتين عسكريتين أمريكيتين

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها قررت اتخاذ "إجراءات مضادة" تجاه شركتي (رايثيون) و(لوكهيد مارتن) الأمريكيتين، لـ"تقويضهما بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان منذ فترة طويلة في مبيعات الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن حكومة بلاده "قررت اتخاذ إجراءات مضادة ضد هاتين الشركتين، وفقا للأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، لحماية سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وأكد وانغ أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان "انتهكت بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس"، و"قوضت بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وألحقت أضرارا بالغة بالعلاقات الصينية-الأمريكية، وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وشدد على "بالغ معارضة الصين وإدانتها لهذا العمل ولمثل هذه الممارسات"، موضحا أن الصين "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا لتطورات الوضع، لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بكل حزم".

وحثت الصين الحكومة الأمريكية والأطراف المعنية مجددا على "الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصالات العسكرية مع الجزيرة"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية.