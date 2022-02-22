بحضور عبدالرحيم كمال.. الرواية بين السينما والدراما في لقاء أدبي بـ«ثقافة أسيوط»

شهد نادى أدب قصر ثقافة أسيوط ليلة من ليالي الإبداع، أدارها الأديب الروائي فراج فتح الله رئيس النادى تحت عنوان "الرواية بين السرد والدراما"حاضر فيها الكاتب السيناريست ناصر عبدالرحمن والكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال استعرضا خلالها الثرية في الكتابة للسينما والدراما وتخللها عروض لبعض أعمالهما السينمائية والدرامية.

كما تضمن اللقاء حوارا مفتوحا مع الجمهور، وقام الكاتب ناصر عبد الرحمن بإهداء مؤلفاته من الكتب لجميع الحضور من الجمهور.



اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيلة، وتم تكريم الضيوف ومنحهم شهادات تقدير.

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، هذا اللقاء ضمن مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، ورعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.