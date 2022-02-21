ضبط 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبره شملت عدة أقسام بنطاق المديرية وتم ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 17 تاجر مخدرات في الخانكة وطوخ وشبين القناطر وشبرا الخيمة، وتم ضبط بحوزتهم 140مخدر الهيروين، و50 قرص مخدر، و330 مخدر الشادو، و120 مخدر الحشيش، و7 أسلحة نارية متنوعة وذخيرة، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.