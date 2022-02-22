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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعلن انطلاق AMG EQE الكهربائية .. فيديو

مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG
مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG EQE الكهربائية

تواصل نجمة مرسيدس الالمانية من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي بنسخة جديدة من الطرازت الكهربائية EQE لموديلات AMG الرياضية، حيث تقدم السيارة باطلالة مميزة تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، مع تقنية الدفع الكهربائي المتطورة.

مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG EQE الكهربائية .. فيديو 

حيث تقدم النسخة الجديدة AMG EQE 43 بمحركين بقوة قدرها 350 كيلووات/476 حصانا، على عكس النسخة AMG EQE 53 من تلك الايقونة، والتي تستطيع ان تنتج قوة قدرها 460 كيلووات/626 حصانا، مع 950 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG EQE الكهربائية .. فيديو 

وتصل السرعة القصوى للنسخة AMG EQE 43 إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي النسخة مرسيدس AMG EQE 53 بسرعة قصوى بلغت 240 كيلومتر/ساعة، وعن القدرات الخاصة بالتسارع فيمكن للسيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية.

مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG EQE الكهربائية .. فيديو 

وتأتي السيارة مرسيدس AMG EQE 53 بقياسات هيكلية بلغت 4.95 متر، مع مساحة تخزين تتسع إلى 430 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 3.11 متر تضم جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، يتناسب مع اطلالة السيدان الرياضية التي تظهر بها السيارة، وتعتمد السيارة مرسيدس AMG EQE  على بطارية كهربائية قوية، تعمل على توفير مدى سير بين 462 و533 كيلومتر.

مرسيدس تعلن عن انطلاقAMG EQE الكهربائية .. فيديو 

ومن المفترض أن تقدم السيارة داخل الاسواق العالمية خلال الصيف المقبل، حيث اعلنت مرسيدس عن هذا الموعد في وقت سابق، ولكنها مازالت لم تفصح عن اي معلومات اخرى بخصوص سعر المركبة.

مرسيدس amg EQE السيارة فئة السيدان

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