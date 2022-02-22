بعد توقف 14 شهرًا .. فولكس فاجن تعلم عودة إي-آب الكهربائية |صور

كشفت شركة فولكس فاجن عن عودة النسخة الكهربائية " إي-آب"، مع امكانية تلقي طلبات الشراء مره اخرى، وذلك بعد فترة توقف كبيرة دامت لـ 14 شهرًا، تحديدًا من نهاية عام 2020، ويرجع السبب في هذا الامر هو معالجة الطلبات المتراكمة الكبيرة، ولكن تمكنت الشركة من إعادة فتح الطلبات في ألمانيا، مع امكانية تقديمها بشكل تدريجي داخل الأسواق الأوروبية الأخرى في اقرب وقت.

بعد توقف دام لـ 14 شهرًا .. فولكس فاجن تعلم عودة إي-آب الكهربائية |صور

يرجع الظهور الاول للنسخة إي-آب للعام 2013 حيث بلغت نسبة مبيعتها إلى 80000 نسخة، ومنذ انطلاقها خضعت السيارة لعملية تحديث في العام 2016، إلى جانب الترقية الاكثر اهمية والتي كانت في العام 2019، بعد ان تم تعزيزها ببطارية اعلى تجهيزًا يتراوح مداها بين 160 و 260 كيلومتر.

بعد توقف دام لـ 14 شهرًا .. فولكس فاجن تعلم عودة إي-آب الكهربائية |صور

قدرات السيارة فولكس فاجن " إي-آب" الكهربائية

تعتمد السيارة فولكس فاجن " إي-آب" الكهربائية على محرك بقوة 82 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، مع بطارية يبلغ طاقتها 32.2 كيلو واط في الساعة، تدعم خاصية الشحن السريع بنسبة تبلغ 40 كيلو واط DC، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 260 كيلومتر، بينما تضم السيارة جنوط رياضية مميزة يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح نهارية LED، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة، ومكييف هواء كلايماترونيك.

بعد توقف دام لـ 14 شهرًا .. فولكس فاجن تعلم عودة إي-آب الكهربائية |صور

وتقدم السيارة فولكس فاجن " إي-آب" الكهربائية بنسختها STILE PLUS بقيمة قدرها 30.575 دولارًا داخل السوق الالماني.