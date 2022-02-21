الناتو: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك يشعل الصراع في أوكرانيا

أدان حلف الشمال الأطلسي "الناتو" اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن روسيا تواصل تأجيج الصراع في أوكرانيا بهذا القرار، وأنها تنتهك استقلال وسيادة كييف.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يعد انتهاكاً لسلامة أوكرانيا.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن "الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوهانسك خرق للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيردّ "بحزم" على اعتراف روسيا باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين، فيما طالبت لاتفيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا "فوراً".

يأتي ذلك، بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن اعتراف روسيا، رسميا، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.

وأظهر التلفزيون الروسي بوتين وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، بحضور قادة الانفصاليين في دونيتسك ولوهانسك.

وقال بوتين في كلمة موجهة للروسيين إن أوكرانيا لم يكن لديها مطلقا تقاليد دولة حقيقية، متهماً الولايات المتحدة بدعم الانقلابات في أوكرانيا.

وأكد أن أمريكا تنفق مليون دولار يوميا لدعم الانقلابات في أوكرانيا، متهما "استخبارات أجنبية تساعد المخربين في أوكرانيا لجرها إلى النزاع"، موضحا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر أنظمة مضادة للصواريخ على حدودنا الغربية، مشيراً إلى أن توسع الحلف سيسمح بوصول صواريخ الغرب إلى موسكو.

وأشار بوتين إلى أن الجمهوريات السوفيتية السابقة من حقها أن تكون مستقلة، لافتاً إلى أن دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونُقلت لسيادة أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية وإنسانية واجتماعية، موضحا أن المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وحتى 2010 قدرت بأكثر من 150 مليار دولار.

وأكد بوتين أن الأوضاع في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة، مشددا على أن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".