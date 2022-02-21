ميدو: موسيماني يضع الأهلي تحت ضغط.. ويستخدم علم التفاوض لمصلحته

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يستخدم علم التفاوض من أجل الضغط على إدارة الأهلي لتجديد عقده بالشروط التي يضعها.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفضل اللاعبين الأفارقة الذين تعاقد معهم الأهلي من وجهة نظري علي معلول وأليو ديانج، وهما أفضل صفقتين منذ التعاقد مع جيلبرتو وفلافيو".

وأضاف: "ديانج ممكن يجيب للأهلي 7 أو 8 ملايين دولار وده طبيعي جدا بناء على إمكانيات اللاعب".

وختم حديثه قائلا: "تصريحات موسيماني اليوم، تضع الأهلي تحت ضغط، موسيماني بيقول لإدارة الأهلي المدرب اللي هيجي بعدي هيعيش في ظلي، موسيماني يستخدم علم التفاوض ويستخدم كل الكروت لتجديد تعاقده بشروطه، وموسيماني ذكي في استخدام الإعلام".