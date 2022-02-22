أخبار التوك شو| بوتين يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.. قرار عاجل من بايدن.. والأرصاد تحذر من منخفض جوي

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

علق الإعلامي أحمد موسى على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا :" قد تسمعوا لغة الحرب بعد دقائق، والساعات القادمة تشهد تحركات وتطورات جديدة".

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن سوف يصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين اي تعاملات تجارية او مالية مع دونتيسك ولوغانسك .

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوي خلال الأيام المقبلة.

جون كيري: مصر قامت ببناء عاصمة إدارية جديدة صديقة للبيئة.. فيديو

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إنه لا بد من تقليل الانبعاثات الناتجة عن الفحم والبترول، مؤكدا أن مصر الآن تعمل بشكل نشط على إيجاد طرق بهدف استخدام طاقة متجددة.

رسميا.. بوتين يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

اعترف الرئيس الروسي بوتين رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه روسيا لا ترغب في تواجد دولة كبيرة وقوية مثل روسيا.

الأوقاف: معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة، والقرآن الكريم خص هذه المعجزة بسورة كاملة في سورة الإسراء.

تلقي اللقاح .. لجنة كورونا تعلن شروط حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال|فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن شروط حضور الجماهير مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم.

حقيقة رفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان.. فيديو

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حديقة الحيوان، حقيقة زيادة سعر تذكرة دخول حديقة حيوان الجيزة إلى 65 جنيها.

جون كيري: علينا السير على خطى المصريين القدماء في احترامهم لكوكب الأرض

قال جون كيري مبعوث الرئاسة الأمريكية لتغير المناخ، إنه على الجميع أن يسير على خطى المصريين القدماء في احترامهم لكوكب الارض والموارد الطبيعية ، حسبما افادت قناة " الاولى الفضائية " في خبر عاجل .