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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد أوروبي أمريكي لـ روسيا: قرار بوتين لن يمر دون رد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولف شولتز، اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن على أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شرق أوكرانيا لن يمر دون رد.

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نشرة أخبار العالم| بوتين يعترف رسميا باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق.. الأردن يرد على تسريبات كريدي سويس

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بعد الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك.. بوتين يأمر بإرسال الجيش الروسي إلى شرق أوكرانيا

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية بإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين. 

إيمانويل ماكرون وزارة الدفاع الروسية الرئيس الروسى الرئيس الفرنسي الدفاع الروسية روسيا

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