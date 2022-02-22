تهديد أوروبي أمريكي لـ روسيا: قرار بوتين لن يمر دون رد

كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولف شولتز، اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن على أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شرق أوكرانيا لن يمر دون رد.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية بإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.