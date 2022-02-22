بسبب ميكيسوني.. توصية بعودة كهربا للأهلي ورفض بيعه

أكد الإعلامي محمد شبانة ، أن إدارة التخطيط برئاسة محسن صالح أوصت في تقريرها الذي عرض على بيتسو موسيماني المدير الفني مدى إمكانية عودة محمود كهربا بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC : "تنتهي فترة إعارة كهربا مع هاتاي سبور التركي منتصف مايو المقبل، ويحق للنادي تفعيل بند الشراء من النادي الأهلي حال موافقة اللاعب.

وتابع شبانة: "يدرس النادي الأهلي استغلال حالة الهدنة بين موسيماني وكهربا بعد أزماتهم ما قبل إعارته وعودة اللاعب نهاية الموسم ورفض تفعيل بند بيعه لنادي هاتاي سبور التركي وذلك بعد المستوي المتواضع الذي ظهر عليه ميكيسوني واستبعاده من حسابات المدير الفني مؤخراً.