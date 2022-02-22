مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 فبراير

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائها مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ، 21 رجب 1443 هجرية.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير ، 21 رجب 1443 هجرية:



مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر / 5:02 صباحاً

صلاة الظهر / 12:08 صباحاً

صلاة العصر / 3:22 مساءً

صلاة المغرب / 5:49 مساءً

صلاة العشاء / 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر / 5:07 صباحاً

أذان الظهر / 12:14 صباحاً

أذان العصر / 3:26 مساءً

أذان المغرب / 5:53 مساءً

أذان العشاء / 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر / 4:58 صباحاً

صلاة الظهر / 12:04 صباحاً

صلاة العصر / 3:18 مساءً

صلاة المغرب / 5:44 مساءً

صلاة العشاء / 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر/ 4:49 صباحاً

صلاة الظهر/ 11:56 صباحاً

صلاة العصر/ 3:12 مساءً

صلاة المغرب/ 5:39 مساءً

صلاة العشاء/ 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

صلاة الفجر / 5:18 صباحاً

صلاة الظهر / 12:25 صباحاً

صلاة العصر / 3:37 مساءً

صلاة المغرب / 6:04 مساءً

صلاة العشاء / 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر/ 5:30 صباحاً

أذان الظهر / 12:38 صباحاً

أذان العصر/ 3:56 مساءً

أذان المغرب/ 6:23 مساءً

أذان العشاء / 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر/ 5:03 صباحاً

أذان الظهر/ 12:10 صباحاً

أذان العصر / 3:26 مساءً

أذان المغرب/ 5:53 مساءً

أذان العشاء / 7:09 مساءً