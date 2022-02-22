عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 فبراير

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائها مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ، 21 رجب  1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير ، 21 رجب 1443 هجرية:
 

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر / 5:02 صباحاً
صلاة الظهر / 12:08 صباحاً
صلاة العصر / 3:22  مساءً
صلاة المغرب /  5:49  مساءً
صلاة العشاء / 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر / 5:07 صباحاً
أذان الظهر / 12:14 صباحاً
أذان العصر / 3:26 مساءً
أذان المغرب / 5:53 مساءً
أذان العشاء / 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر / 4:58 صباحاً
صلاة  الظهر /  12:04 صباحاً
صلاة  العصر / 3:18 مساءً
صلاة المغرب / 5:44 مساءً
صلاة العشاء / 7:02 مساءً      

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر/ 4:49 صباحاً
صلاة  الظهر/ 11:56 صباحاً
صلاة  العصر/ 3:12  مساءً
صلاة المغرب/  5:39 مساءً
صلاة العشاء/ 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح
صلاة الفجر / 5:18 صباحاً
صلاة الظهر / 12:25 صباحاً
صلاة العصر /  3:37 مساءً
صلاة المغرب / 6:04 مساءً
صلاة العشاء / 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر/ 5:30 صباحاً
أذان الظهر / 12:38 صباحاً
أذان العصر/ 3:56 مساءً
أذان المغرب/ 6:23 مساءً
أذان العشاء / 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر/ 5:03 صباحاً
أذان الظهر/ 12:10 صباحاً
أذان العصر / 3:26 مساءً
أذان المغرب/  5:53 مساءً
أذان العشاء / 7:09 مساءً

 

صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

محطات للشحن الكهربائي وتقرير لرئيس الوزراء.. تفاصيل مؤتمر محافظ جنوب سيناء لحل مشاكل المستثمرين قبل COP 27

آيات المغفرة والعفو .. ذكر لا تغفله في قيام الليل لهذا السبب

اقتصاد الإمارات| دبي تحتضن مؤتمرا ومعرضا حول صيانة وتصميم الطائرات

الصين تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

جامايكا تطلق اسم "جام - ديكس" رسميا على عملتها الرقمية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ