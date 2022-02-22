الخارجية الروسية: موسكو لا تزال مستعدة لعقد مفاوضات مع بلينكن حول أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استعداد موسكو لعقد مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين لافروف وبلينكن بشأن أوكرانيا، إن روسيا منفتحة دائما على المحادثات والدبلوماسية.

وأضافت زاخاروفا: "حتى في أصعب اللحظات نقول نحن مستعدون لعملية التفاوض، لذلك يظل موقفنا كما هو ونحن دائمًا نؤيد استخدام الدبلوماسية".

وأكدت أن روسيا تنطلق من حقيقة أن اتفاقيات مينسك حول التسوية في دونباس لم تعد مهمة بالنسبة للسلطات في كييف.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة حدود المناطق الأوكرانية المنفصلة.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

وأكد الرئيس الأمريكي مجددًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بخطوة ثابتة مع حلفائها وشركائها، على العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا، ستعلن اليوم، بالتنسيق مع الحلفاء.

