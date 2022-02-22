رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية..شاب أمريكي يحرص على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

من المشاهد اللافتة خلال فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل جنوب أسوان، حرص سائح أمريكى على قطع آلاف الأميال للمجيء إلى مصر ومتابعة ومشاهدة هذه الظاهرة، رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية.

"ألس" هو سائح أمريكى يبلغ من العمر 28 سنة، وتعرض لحادث تسبب فى بتر قدميه واضطر لتركيب أطراف صناعية لقدميه الاثنين، وقال إنه يعمل فى الحكومة ومجالات مساعدة الفقراء.

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وذكر السائح الأمريكى أنه رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية، إلا أنه حرص على كسر تلك القيود وحاجز الإعاقة، وأصر على زيارة معبد أبوسمبل فى أولى زياراته لمصر ضمن جولة سياحية تمتد فى مختلف المدن المصرية والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة.

وشهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، بحضور أكثر من 6 آلاف سائح وزائر ومصري من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقدس، وذلك فى تمام الساعة 6.20 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء 22/2/2022 التاريخ الأبرز في لهذه الظاهرة الفريدة، واستمرت لمدة 20 دقيقة .

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن وزارات السياحة والآثار والثقافة ومحافظة أسوان حرصت على متابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع التشديد على التباعد من خلال وضع شاشة عرض بلازما عملاقة بصحن المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة حدوث الظاهرة لأكبر عدد ممكن، لافتاً إلى توفير بوابات ومعدات التعقيم بمسارات الدخول والخروج، بجانب المستلزمات الطبية والمطهرات، بالإضافة إلى إلزام المشاركين فى ظاهرة التعامد بارتداء الكمامات لتلافى حدوث أى أضرار لهم.

وأوضح أشرف عطية أنه كانت هناك استعدادات مسبقة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام، حيث تزينت مدينة أبو سمبل السياحة باللوحات الفنية لتصميمات الهوية البصرية بمختلف الميادين والشوارع، فيما قامت وزارة الثقافة بتنظيم فعاليات مماثلة فى الفترة من 15 إلى 21 فبراير، والتى انطلقت فى 13 موقعا ثقافيا بمشاركة 18 فرقة للفنون الشعبية دولية ومصرية بهدف خلق متنفس ترفيهى وفنى للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية.. شاب أمريكي يحرص على مشاهدة التعامد