فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري .

كان المخرج المخرج هادي الباجوري أثار حالة من الجدل الواسع أثناء ظهوره في أحد البرامج وأدلى بعدد من التصريحات الجريئة.

وكشف هادي الباجوري، عن رأيه في المشاهد الفنية الساخنة والأعمال التي تحتوي على قبلات وأحضان، مؤكدًا أنه ضد إلغاء المشاعر من السينما.

وأضاف هادي الباجوري: "البوسة مفيهاش حاجة غلط زيها زي الحضن فيها مشاعر كبيرة وفي فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة"، مردفا: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

وأشار هادي الباجوري : "زوجتي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج"، مردفا: "الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا".

وأوضح هادي الباجوري،: "نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها"، مشيرا: "الإنسان السوي والطبيعي بيكون مبسوط بنجاح زوجته".

بلاش تبوسني

أما الفنانة ياسمين رئيس فاكتفت بالرد على زوجها ببوست عبر صفحتها على فيس بوك وقالت: بلاش تبوسني.

ومؤخرا أعلنت ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها هادي الباجوري.

ولمتابعة المزيد حول أخبار وطلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري .. تابع الفيديو جراف التالي: