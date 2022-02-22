خبير : رفع كفاءة المعلم لتحسين مستويات الطلاب أهم خطوات نجاح التعليم

شهدت المنظومة التعليمية ، اهتماما غير مسبوق ، انعكس عليها بصورة كبيرة، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، لمجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، .فالتعليم من أهم الدعائم بالمجتمع، لأنه يحرر عقولنا من الجهل الذي يكون السبب في تفاقم المشكلات في المجتمع.

قال الدكتورحسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أن التعليم منظومة مكونة من أجزاء متفاعلة مع بعضها ولا يكفي تطوير عنصر واحد فقط مثل الامتحانات وترك باقي العناصر مثل المعلم أو المبني المدرسي أو الفصل او الإدارة الخ دون تطوير.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أن عملية اصلاح التعليم في اي دولة بالعالم يتم من خلال اصلاح كافة العناصر دون اخر وهي في ذلك تشبه جسم الإنسان لو فشلت احد أجهزة منظومة الجسد سيموت الجسد حتي لو عملت كل الأجهزة الأخرى بكفاءة لكي نجني الثمار الحقيقية .

وأوضح أستاذ المناهج أن رفع كفاءة المدرس هي الدافع الأساسي وراء اختلاف مستويات الاستفادة بين طلاب المدارس لذلك ضرورة رفع كفاءة المدرس بالإضافة الي اختيار الأشخاص المناسبين إلى مجال التدريس مما يساعد علي تدريس بشكل افضل للطلاب .

أكد الدكتور حسن شحاتة ضرورة التأكد من قدرة منظومة التعليم على توصيل أفضل مستوى ممكن من التدريس إلى كل طالب في المدرسة لحصول كل طفل على أفضل مستوى ممكن من التعليم يستدعي أقصى درجات التفاعل والمشاركة بين المدرس والطالب.

وأشاد الدكتور حسن شحاتة بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه التعليم من حيث تطوير المدارس وانشاء مدارس متطورة بالإضافة الي تعيين 30 الف معلم .