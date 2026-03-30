الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دكتوراه في إدارة الأزمات لـ أشرف البديوي من جامعة عين شمس.. صور

حصل الباحث أشرف محمد محمد السيد البديوي على درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) من كلية التجارة بجامعة عين شمس، وذلك بعد مناقشة رسالته العلمية المتميزة التي حملت عنوان: "أثر أنماط القيادة الإدارية على إدارة الأزمات: دراسة ميدانية على شركة الشرق الأوسط لتوريدات الفنادق".

وتناولت الدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في بيئة الأعمال المعاصرة، وهي كيفية تعامل المؤسسات مع المتغيرات المتسارعة والأزمات الطارئة عبر تبني أنماط قيادية فعالة.

وقد توصل الباحث في نتائج دراسته الميدانية إلى وجود أثر ذي دلالة معنوية لـ (النمط الديمقراطي، النمط الحر، ونمط القيادة التحويلية) على كفاءة إدارة الأزمات بالشركة محل الدراسة. كما رصد البحث وجود اختلافات جوهرية في إدراك العاملين لمفهوم القيادة وإدارة الأزمات تُعزى لخصائصهم الشخصية والتنظيمية مثل (النوع، السن، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، والمستوى التنظيمي).

خرجت الرسالة بحزمة من التوصيات التطبيقية الهامة لمنظمات الأعمال، كان من أبرزها: إشراك العاملين في اتخاذ القرارات المهمة وتعزيز قنوات الاتصال المفتوح، وإنشاء نظام فعال لرصد المؤشرات المبكرة للأزمات وتحليلها للاستعداد والوقاية، وتدريب المديرين على مبادئ القيادة الديمقراطية واعتماد أساليب تشاركية لحل النزاعات.

كما اقترحت الدراسة فتح آفاق بحثية جديدة لدراسة أثر أنماط القيادة على مجالات أخرى مثل "إدارة المواهب"، ودراسة أثر "العمل اللائق والصحة التنظيمية" على إدارة الأزمات.

وأشادت لجنة المناقشة بالجهد المبذول في الرسالة، وبقدرة الباحث على الربط بين التأصيل الأكاديمي والواقع التطبيقي، حيث ضمت اللجنة كوكبة من كبار الأساتذة في مص: الأستاذ الدكتور ممدوح عبد العزيز رفاعي – أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس (مشرفاً ورئيساً)، والأستاذة الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب – أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس (عضواً)، والدكتورة ثناء معوض شحاته – أستاذ إدارة الأعمال المساعد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (عضواً).

وأعرب الدكتور أشرف البديوي عن شكره وتقديره لأساتذته الأجلاء ولعائلته ولكل من دعمه في مسيرته العلمية، مهدياً هذا العمل إلى روح والده –رحمه الله– ولوالدته وزوجته وأبنائه.

