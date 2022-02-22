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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة إعلانات "منورة بأهلها" على منصة شاهد واقتراب عرضه

بوستر منورة بأهلها
بوستر منورة بأهلها على منصة شاهد

عادت إعلانات مسلسل "منورة بأهلها" على منصة شاهد بعد فترة من اختفائها بداية الشهر الجاري، ما ينذر باقتراب موعد عرضه قبل موسم شهررمضان.

ونشر المخرج يسري نصر الله، عبر حسابه على موقع فيسبوك، صورة لإعلان منورة بأهلها على منصة شاهد دون كتابة أي تعليق على خبر.

أبطال مسلسل منورة بأهلها 

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

ليلى علوي

أعربت ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما، ومُثنيةً على فكره الإخراجي الخلاّق وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين.

غادة عادل

تستهلّ غادة عادل حديثها بالإشارة إلى تميّز النصّ، وتوضح في هذا السياق: "سيناريو (منوّرة بأهلها) أحد أجمل السيناريوهات التي قرأتهُا، أضف إلى ذلك أن العمل يضم نخبة من الممثلين الذين ألتقي بعضَهم للمرة الأولى في عمل درامي".

منورة باهلها شاهد VIP باسم سمرة ليلى علوي مسلسل منورة باهلها

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