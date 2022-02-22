تامر حسنى يدعم الرحالة ريهام أبو بكر: تحد خارق لموسوعة جينيس ريكورد

حرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.



ونشر نجم الجيل فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام للرحالة وعلق عليه قائلا :"لكل متابعين البطلة العظيمة ريهام أبو بكر شجعوها واطمنوا عليها كل شوية عايزين نبقى أصدقاء رحلتها العظيمة.



دي هتلف مصر كلها على رجليها في تحدي خارق لموسوعة جينيس ريكورد هتمشي ١٧٢٢ كيلو من شمال مصر لجنوبها في ٢٢ يوم".



وأضاف تامر حسنى قائلا :"بدأت الرحلة من معبد ابو سمبل يلا كلنا نشجعها وكل الشكر لوزارة الداخلية والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة على اهتمامهم الشديد بريهام ورعايتها طول رحلتها الشاقة معرفش ايه قوانين التحدي بس ياريت ريهام يكون معاها دكتور يشرف على رحلتها عشان سلامتها الصحية، اللي عرفته انها من فتره للتانيه بتقراء تشجيعاتكم و تعليقاتكم".



وتابع نجم الجيل خلال منشوره :"ريهام قررت تعمل التحدي العالمي الخارق دا عشان تشجيع السياحة المصرية وتلفت النظر السياحي لمصر من العالم كله ان شاء الله قريب نتفرج على تكريم وفوز ريهام البنت المصرية العربية الطموحة ونفرح بتشريفك لمصر على كل المحطات المصرية والعربية والعالمية ونكون في استقبالك".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا