رئيس جامعة المنيا لـ صدى البلد: نشهد طفرة كبيرة بالقطاع الطبي ولدينا 6 مستشفيات متخصصة.. شاهد

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ان الجامعة تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في القطاع الطبي سواء إعادة تأهيل أو إنشاءات جديدة فوصل عدد المستشفيات المتخصصة 6 مستشفيات تعمل جميعها بكفاءة عالية وجارى العمل في 4 مستشفيات جديدة فالدولة لم تبخل على محافظة المنيا من أجل تحسين الخدمة الصحية.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات خاصه " لصدى البلد" لدينا مستشفى الكبد التي تمثل نقلة نوعية في الطب وتضم 204 أسرة وكانت ضمن الافتتاحات الرئاسية في أسبوع الصعيد وكذلك مستشفى الطوارئ وتضم 24 سرير عناية مركزه و100 سرير إقامة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية حيث أصبح المريض لا يحتاج أي شيء خارج المستشفى كل شيء يخص المريض تم توفيره داخل المستشفيات بالإضافة إلى مستشفى القلب والصدر تم رفع كفاءته ليمثل طفرة كبيرة يجرى بداخلها أكبر العمليات الجراحية والتي لم تكن موجودة في السابق مثل عمليات القلب المفتوح والقسطرة وتم تدعيم المستشفى بمولد الأوكسجين والأشعة المقطعية جديدة وتعاقدنا على 4 أجهزة ايكو وافتتحنا 4 غرف عمليات جديدة.

وهذه نقلات كبيرة جدا للخدمة الصحية في محافظة المنيا بل في الإقليم كله ،لأن تلك المستشفيات تخدم الإقليم وليس المنيا فحسب وقد ساهمت في خفض التكلفة على المريض.



وأوضح رئيس الجامعة، إن مستشفى الأطفال وجراحات الأطفال بالجامعة تضم 150سريرا سوف يتم افتتاحها قريبا ومستشفى الطب وجراحة العيون وبها 10 أسرة عناية متوسطة وغرفة عمليات و10 أسرة إقامة دائمة ووصلت نسبة التنفيذ في مستشفى الأورام إلى 60% ونعمل بجد لإنهائها فى موعدها وقد تم الانتهاء من وحدة البنكر، وهى أغلى جزء في المستشفى وكذلك توفير جهاز الإشعاع، كذلك مبنى ملحق لمستشفى الكلى ويتبقى حوالى عام على العمل فيه.



وأوضح رئيس الجامعة أن العمل مستمر على قطاع الموارد البشرية لأنه يعد أهم جزء في المنظومة لكنه يتطلب وقتا طويل، ونحن الآن نرى عمليات دقيقة تحدث داخل المستشفيات الجامعية، لم تكن تحدث من قبل مثل عمليات العمود الفقري، ولا أحد كان يصدق هذا التطور الذى شهدته المنظومة الطبية ونقوم بتشجيع الأطباء على الاستمرار في هذا المسار، فنحن نعمل منذ 3سنوات من أجل تلك النقلة النوعية في الخدمة الطبية وليس لدينا خيار آخر بعد كل ما تم توفيره من الدولة التي لا تبخل علينا بشيء.

وأشار رئيس الجامعة أصبح لدينا جهاز الأشعة التداخلية وهو واحد من أهم الأجهزة في مصر وكل العمليات التي تجرى عليه من الدرجة الثالثة وأصبحنا نجرى عمليات صعبة جدا ونسبة النجاح 100% ، وهذا الجهاز كان واحدا من أحلامنا والحمد لله استطعنا توفيره.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي هذا بالإضافة إلى الأبنية التعليمية الحديثة والمتطورة ونظام الامتحانات الإلكتروني بالمركز التكنولوجي الذى يضم 1085 جهازا كمرحلة أولى فقد دخلنا الفصل الدراسي الأول بامتحانات إليكترونية موحدة للقطاع الطبي وهذه تعد نقله كبيرة أيضا لأن التقييم يكون عن طريق مركز الاختبارات الإلكترونية حيث أن الطالب عندما يخرج من الامتحان يستطيع معرفة نتيجته لكن نؤجلها حتى نهاية الاختبارات حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات كاملة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تخضع جميعها للاختبارات الإلكترونية، والعام الدراسي المقبل سوف تدخل 15 كلية ضمن تلك الاختبارات بعد أن أثبتت التجربة في القطاع الطبي نجاح كبير لأنه يحقق مبدأ الشفافية.

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