عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا لـ صدى البلد: نشهد طفرة كبيرة بالقطاع الطبي ولدينا 6 مستشفيات متخصصة.. شاهد

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ان الجامعة تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في القطاع الطبي سواء إعادة تأهيل أو إنشاءات جديدة فوصل عدد المستشفيات المتخصصة 6 مستشفيات تعمل جميعها بكفاءة عالية وجارى العمل في 4 مستشفيات جديدة فالدولة لم تبخل على محافظة المنيا من أجل تحسين الخدمة الصحية.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات خاصه " لصدى البلد" لدينا مستشفى الكبد التي تمثل نقلة نوعية في الطب وتضم 204 أسرة وكانت ضمن الافتتاحات الرئاسية في أسبوع الصعيد وكذلك مستشفى الطوارئ وتضم 24 سرير عناية مركزه و100 سرير إقامة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية حيث أصبح المريض لا يحتاج أي شيء خارج المستشفى كل شيء يخص المريض تم توفيره داخل المستشفيات بالإضافة إلى مستشفى القلب والصدر تم رفع كفاءته ليمثل طفرة كبيرة يجرى بداخلها أكبر العمليات الجراحية والتي لم تكن موجودة في السابق مثل عمليات القلب المفتوح والقسطرة وتم تدعيم المستشفى بمولد الأوكسجين والأشعة المقطعية جديدة وتعاقدنا على 4 أجهزة ايكو وافتتحنا 4 غرف عمليات جديدة.

وهذه نقلات كبيرة جدا للخدمة الصحية في محافظة المنيا بل في الإقليم كله ،لأن تلك المستشفيات تخدم الإقليم وليس المنيا فحسب وقد ساهمت في خفض التكلفة على المريض.


وأوضح رئيس الجامعة، إن مستشفى الأطفال وجراحات الأطفال بالجامعة تضم 150سريرا سوف يتم افتتاحها قريبا ومستشفى الطب وجراحة العيون وبها 10 أسرة عناية متوسطة وغرفة عمليات و10 أسرة إقامة دائمة ووصلت نسبة التنفيذ في مستشفى الأورام إلى 60% ونعمل بجد لإنهائها فى موعدها وقد تم الانتهاء من وحدة البنكر، وهى أغلى جزء في المستشفى وكذلك توفير جهاز الإشعاع، كذلك مبنى ملحق لمستشفى الكلى ويتبقى حوالى عام على العمل فيه.


وأوضح رئيس الجامعة أن العمل مستمر على قطاع الموارد البشرية لأنه يعد أهم جزء في المنظومة لكنه يتطلب وقتا طويل، ونحن الآن نرى عمليات دقيقة تحدث داخل المستشفيات الجامعية، لم تكن تحدث من قبل مثل عمليات العمود الفقري، ولا أحد كان يصدق هذا التطور الذى شهدته المنظومة الطبية ونقوم بتشجيع الأطباء على الاستمرار في هذا المسار، فنحن نعمل منذ 3سنوات من أجل تلك النقلة النوعية في الخدمة الطبية وليس لدينا خيار آخر بعد كل ما تم توفيره من الدولة التي لا تبخل علينا بشيء.

وأشار رئيس الجامعة أصبح لدينا جهاز الأشعة التداخلية وهو واحد من أهم الأجهزة في مصر وكل العمليات التي تجرى عليه من الدرجة الثالثة وأصبحنا نجرى عمليات صعبة جدا ونسبة النجاح 100% ، وهذا الجهاز كان واحدا من أحلامنا والحمد لله استطعنا توفيره.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي هذا بالإضافة إلى الأبنية التعليمية الحديثة والمتطورة ونظام الامتحانات الإلكتروني بالمركز التكنولوجي الذى يضم 1085 جهازا كمرحلة أولى فقد دخلنا الفصل الدراسي الأول بامتحانات إليكترونية موحدة للقطاع الطبي وهذه تعد نقله كبيرة أيضا لأن التقييم يكون عن طريق مركز الاختبارات الإلكترونية حيث أن الطالب عندما يخرج من الامتحان يستطيع معرفة نتيجته لكن نؤجلها حتى نهاية الاختبارات حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات كاملة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تخضع جميعها للاختبارات الإلكترونية، والعام الدراسي المقبل سوف تدخل 15 كلية ضمن تلك الاختبارات بعد أن أثبتت التجربة في القطاع الطبي نجاح كبير لأنه يحقق مبدأ الشفافية. 

Videoframe_20220222_175410_com.huawei.himovie.overseas
Videoframe_20220222_175410_com.huawei.himovie.overseas
IMG-20220222-WA0027
IMG-20220222-WA0027
IMG-20220222-WA0026
IMG-20220222-WA0026
IMG-20220222-WA0024
IMG-20220222-WA0024
IMG-20220221-WA0019
IMG-20220221-WA0019
IMG-20220221-WA0017
IMG-20220221-WA0017
IMG-20220201-WA0021
IMG-20220201-WA0021
IMG-20220113-WA0021
IMG-20220113-WA0021
IMG-20220112-WA0005
IMG-20220112-WA0005
جامعه صدى البلد مستشفيات الاختبارات الالكترونية جامعة المنيا العمليات الجراحية مستشفى الكبد رئيس جامعة المنيا اخبار جامعة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الأرصاد : موجة طقس باردة وسقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

موضوعات متعلقة

افتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان في المنيا

محافظ المنيا يوجه بالتعامل بكل حسم مع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

أخر ما كتبه متخافيش ياأمي.. التفاصيل الكاملة لوفاة طبيب شاب بأزمة قلبية

محافظ المنيا يناقش تظلمات المواطنين على أسعار البيع لأراضي أملاك الدولة

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقتي آثار بني حسن وتونا الجبل بالمنيا

الموجة 19.. المنيا إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزي مطاي وملوي

تحرير 37 مخالفة خلال متابعة الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بالمنيا

اخر ما كتبه لوالدته متخافيش انا عايش..وفاة طبيب شاب بأزمة قلبية بالمنيا

ترشيحاتنا

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

الصين ستهاجم تايوان.. ترامب يعلق على أزمة أوكرانيا

اعرف حقك.. شروط التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: العقوبات الأمريكية على روسيا تضع تل أبيب في موقف محرج

سكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لـ 750 موظفاً جديداً..الشروط وطريقة التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ