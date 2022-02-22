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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر: كنت أتمتى تجسيد شخصية جورج خباز في أصحاب ولا أعز

نجلاء بدر
نجلاء بدر

انقدت الفنانة نجلاء بدر، المهاجمين لـ فيلم أصحاب ولا أعز، الذى عرض على منصة نتفلكيس وقامت ببطولته منى زكي. 

وأضافت نجلاء بدر لـ كاميرا صدى البلد: “العمل بالنسبة لي جيد للغاية وحظى على إعجابي، ولو كنت رجل لتمنيت تجسيد شخصية جورج خباز فى العمل”. 

وتابعت نجلاء بدر: “ما أثار استغرابى هو أن البعض كان يشاهد الفيلم وهو يعلم أنه ليس على منصة مصرية ويقوم بانتقاده، فمن يرى أن تلك النوعية ليس مناسبة له فلا يشاهدها، ولكن لن نسيطع أن نلغي تلك الصناعة بشكل كامل”. 

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فيما أكدت الفنانة نجلاء بدر ، أن الهجوم على زوجها بعد إجراءه مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التى حلت ضيفة عليها ، كان من باب التصيد لصنع “ تريند ” . 

وتابعت نجلاء بدر، فى تصريحات سابقة  لـ كاميرا صدى البلد : بعض المواقع تصيدت المكالمة واقتطعت جزء منها ، ولكن من شاهد الحلقة كاملة سيعى أن ما قاله كان “ هزار ” . 

واستكملت نجلاء بدر حديثها : البعض يتعامل مع الفنانين على أنهم سلعة ، ونحن ليس كذلك ، وقد رديت على هذا الأمر من خلال صحف رسمية أحترمها . 

 

 

 

 

نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى جورج خباز

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