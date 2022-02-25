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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وظائف
وظائف

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صرح من صروح التنمية، ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو، ويجمع فى أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.

وآثر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، منذ بداية نشأته، أن يكون له مساهمته ودوره الفعال فى النهوض بمستوى التنمية فى مصر، من منطلق الإيمان العميق بأمتنا ودورها التاريخى ذلك، الإيمان الذى يبعث على المزيد من العمل الجاد والعطاء اللامحدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم المستقبل.

إنشاء الجهاز

قامت القوات المسلحة بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عام 1979، وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة، وإمداد السوق المحلي بفائض الإنتاج، وتحول الهدف بعد ذلك، لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والخدمي للدولة المصرية.

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لا يؤثر على كفاءتها القتالية تم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أهداف الجهاز

يهدف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء كيانات إنتاجية في المجالات «الهندسية – الصناعية – الزراعية - الإنتاج الحيواني والداجني - الصناعات الغذائية»، بالإضافة إلي العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة، وطرح منتجات الشركات في السوق المحلي بأسعار مناسبة.

كما يهدف الجهاز إلى إتاحة فرص العمل في شركات الجهاز للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي وتدريبهم لخلق كوادر متخصصة في جميع المجالات.

إنجازات الجهاز

يعتبر الجهاز من المؤسسات الوطنية الأولى، الداعمة للاقتصاد المصري، وقام الجهاز بتحقيق العديد من الانجازات منها:

  • إنشاء وتطوير الطرق السريعة
  • إنشاء أحدث مصانع الرخام والجبس
  • إنشاء محطات الوقود لتوفيره للمواطنين
  • إنشاء مصانع إنتاج الكيماويات والأسمدة
  • إمداد أجهزة الدولة بالمنتجات بسعر التكلفة
  • تطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة انتاجيتها
  • استصلاح آلاف الأفدنة بالفرافرة وشرق العوينات وتوشكى
  • استيراد أجود أنواع اللحوم لطرحها للمواطنين بسعر التكلفة
  • إنشاء المنافذ الثابتة و المتحركة لبيع المنتجات بأسعار التكلفة
  • تنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة لأجهزة الدولة والقطاع المدني
  • توفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات والتأهيل العلمي

وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

يتسائل الكثيرون عن كيفية التقدم للحصول على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وحرصاً من موقع صدى البلد على تقديم كافة الخدمات المتيمزة للقراء لخدمة المواطن، نستعرض معكم من السطور التالية، كيفية التقديم على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كذلك اللينك الخاص بالتقديم.

من أجل التسجيل على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أضغط هنا

وفي الصور التالية نستعرض خطوة بخطوة  البيانات المطلوبة للحصول على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية:

 

 

 

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جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القطاع الخاص القوات المسلحة الامن الغذائي التنمية

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