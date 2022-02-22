أشرف أبو الهول: هناك تبادل تجاري بين مصر و الكويت يقدر بـ 5 مليارات دولار

قال أشرف أبو الهول الكاتب الصحف بالأهرام، إن هناك علاقات قوية بين مصر و الكويت، موضحًا أن العلاقة لم تتأثر يومًا بشكل سلبي سواء من قبل استقلال الكويت أو فى أى توقيت.



وأضاف أشرف أبو الهول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تأتى فى توقيت هام، موضحًا أن القمة العربية ستعقد فى هذا العالم، وهى تحمل شعار توحيد العرب.



وأشار إلى أن القمة العربية ستكون فى الجزائر، و أن شعار القمة لن يتم الا بعد أن يكون هناك تصفية للمشكلات.



ولفت إلى أن مصر و الكويت عليهم دور كبير فى حل المشكلات بالمنطقة، وان يكون هناك تعاون مشترك من أجل زيادة الاستثمار.



وكشف أن هناك تبادل تجاري بين مصر و الكويت يقدر بـ 5 مليار دولار، و أن هناك عدد كبير من المصريين فى الكويت.



