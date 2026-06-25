تحويل الهواء إلى مياه.. باحث مصري يبتكر جهازًا لاستخلاص المياه من الرطوبة

أعلن الدكتور محمد يحيى، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تطوير جهاز مبتكر قادر على إنتاج مياه صالحة للشرب من رطوبة الهواء، في خطوة وصفها بأنها قد تسهم في مواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية.

وأوضح يحيى خلال برنامج الحياة اليوم، أن فكرة الابتكار بدأت منذ سنوات طويلة اعتمادًا على ملاحظة ظاهرة تكثف بخار الماء في الهواء وتحوله إلى قطرات مياه على الأسطح الباردة، قبل أن تتطور الفكرة إلى نموذج عملي حصل على براءة اختراع.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على استخلاص المياه من الرطوبة الجوية وتكثيفها ثم معالجتها لتصبح صالحة للشرب، مؤكدًا أن المياه المنتجة نقية وتحتوي على نسب أملاح ومعادن ضمن الحدود المسموح بها.

وأضاف أن النموذج الحالي قادر على إنتاج نحو 15 لترًا يوميًا في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة، مع إمكانية زيادة الكميات المنتجة في المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها معدلات الرطوبة 80 و90%.

وأكد الباحث أن الجهاز يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويمكن تشغيله بالطاقة الشمسية، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات المياه والكهرباء.

ولفت إلى أن الابتكار لا يقتصر دوره على توفير مياه الشرب فقط، بل يمثل حلًا عمليًا لدعم الأمن المائي وتقليل تكاليف نقل المياه إلى المناطق الصحراوية والساحلية، فضلًا عن إمكانية استخدامه في المشروعات الزراعية والتجمعات السكنية.

وأشار إلى أن تعميم هذه التكنولوجيا يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا مهمًا لمصر من خلال تصنيع الأجهزة محليًا وتصديرها إلى الخارج، إلى جانب دعم خطط التنمية والتوسع العمراني في المناطق الساحلية.

واختتم محمد يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن الابتكار يحمل أبعادًا استراتيجية متعددة تشمل الأمن المائي والاقتصادي والصحي، معربًا عن أمله في تحويل المشروع إلى منتج صناعي واسع الانتشار يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.