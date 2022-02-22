رسالة تحذير من الأرصاد الجوية لأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد.. شاهد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية ، إن هناك حالة من درجات الحرارة المرتفعة ، خلال فترة النهار ، موضحا أن طقس الغد يشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهارا مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس .

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن درجة الحرارة العظمى ، غدا ، على القاهرة الكبرى تسجل 24 درجة مئوية ، و 25 درجة مئوية على جنوب مصر .

وأوضح "شاهين"، أنه مع غياب أشعة الشمس ، وانتهاء فترة النهار ، فإن البلاد تتعرض لرياح جنوبية غربية ، وقادمة من الصحراء الغربية ، محذرا : " الرياح ستكون محملة بالأتربة وتكون مثيرة للرمال على الطرق المكشوفة " .

وحذر " شاهين " أصحب الجيوب الأنفية ، والأمراض الصدرية من طقس الغد ، وخاصة في المدن الجديدة ، ناصحا : " نحاول بقدر الإمكان منتعرضش لهذه الأتربة " .

ونوه " شاهين " ، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستبدء من مساء الغد ، وتستمر حتى يوم الجمعة ، ويستشعرها على الأكثر سكان المناطق الشمالية .

