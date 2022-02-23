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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتصف مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريب حول حل المشكلات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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لتحقيق التنمية و أهدافها … جامعة حلوان :نستهدف التدريب و التأهيل بالمشروع القومي لمحو الأمية.. والقضاء على الجهل ضمانة لتحقيق السلام الاجتماعي

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جامعة حلوان : 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال مارس 2022

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع  المركز دورة تدريبية اتخاذ القرارات وحل المشكلات   يومي الاحد و الاثنين  ١٣،١٤ مارس ٢٠٢٢

أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان مجموعة البرامج التدريبية الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان

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