رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة والتجديد بالمدينة الجامعية للطالبات

واصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها المدينة الجامعية للطالبات.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على سرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المباني وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهن.

واطلع رئيس جامعة الأزهر، على الاستراحات التي أنشئت داخل حرم المدينة وتفقد المطبخ المركزي بمرافقة الدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري، وهدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، ومنال حافظ مدير المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

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