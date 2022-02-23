مصطفى الفقي: العلاقات الإنسانية بين مصر والسعودية لم تتأثر أو تتغير على مر التاريخ|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الملك عبد العزيز عندما استقبل الضباط الأحرار المصريين تنبأ بأن الرئيس الرحل جمال عبد الناصر هو القائد، الحقيقي للثورة بالرغم من عدم حضوره اللقاء.

وأضاف مصطفى الفقي خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن السعودية وقفت بجوار مصر فى اشياء كثيرة، و أنه لا يمكن للمصريين أن ينسوا دعم السعودية لمصر بعد 30 يونيو.

ولفت إلى أن السعودية قالت كلمة واضحة فى دعم مصر، ووزير الخارجية السعودي سافر لـ باريس، وألقى كلمة فى حق مصر، فـ التاريخ يثبت العلاقات القوية.

وأشار إلى أن العلاقات الإنسانية بين مصر والسعودية لم تتأثر أو تتغير على مر التاريخ، فهى قوية، وراسخة.