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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المناقشات في المرحلة النهائية.. فولكس فاجن تطرح «بورشه» للاكتتاب العام

بورشه
بورشه

تجري مجموعة فولكس فاجن عدة مناقشات ومفاوضات مع شركة  بورشه  الإيطالية الأصل بشأن تعويم أسهمها في البورصة وتحويلها إلى شركة عمومية محدودة من خلال الاكتتاب العام.

وبالفعل اتفقت شركة  بورشه القابضة ومجموعة فولكس فاجن على هيكل و إطار عام للخطوات التالية لعملية طرح الشركة البالغة من العمر 91 في البورصة ووصلت المناقشات والمفاوضات للمرحلة الأخيرة بين الإدارتين، وتم إرسال الخطوات النهائية للطرح العام بالبورصة إلى مجلس إدارة "فولكس فاجن" للموافقة عليها.

 

الطرح الفعلي غير مضمون حتى الآن إذا أن الاكتتاب العام الأولي لبورشه يعتمد اعتمادا كليا على مجلس إدارة كلا من بورشه ومجموعة فولكس فاجن وبالتالي هي عملية معقدة تستلزم موافقة عدد كبير من المدراء.

ستكون بورشه هي الشركة الأحدث ضمن سلسلة من العلامات التجارية للسيارات عالية الأداء تطرح للاكتتاب العام للجمهور. من المقرر أن يتم إدراج "بولستار" المملوكة لشركة "فولفو" في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا العام عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) ، ولحقتها شركة "لوتس" الإنجليزية المملوكة للشركة الأم  Geely "جيلي" الصينية، حيث أكدت أنها ستطرح القسم الكهربائي من شركتها في البورصة وهو فرع "لوتس تكنولوجي".

 

ولمن لا يعرف شركة الاستحواذ لأغراض خاصة (SPAC) هي شركة يتم تأسيسها خصيصا لزيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام الأولي (IPO) لغرض الاستحواذ على شركة قائمة وهي بلا أعمال تجارية خاصة بها. يتعرف أيضًا باسم “شركات الشيكات الفارغة”.

 

انتشرت تقارير منذ عام مضى تؤكد  أن مجموعة فولكس فاجن يمكن أن تطرح  بورشه  للاكتتاب العام الأولي كوسيلة لتمويل انتقالها إلى الكهربة الكاملة عبر محفظتها متعددة العلامات التجارية.

الجدير بالذكر أن بورشه جزءًا من مجموعة فولكس فاجن لأكثر من عقد من الزمان وتساهم بنسبة كبيرة في أرباح المجموعة الألمانية.

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