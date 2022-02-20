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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول بسباق 2023.. صور

بورشه LMDh تخضع للاختبار
بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة

تتواصل أعمال التطوير على النموذج الأولي الجديد لبورشه LMDh وتم وضع سيارة السباق مؤخرًا في مسارها خلال جلسة اختبار في برشلونة استضافتها حلبة كاتالونيا حيث ستعقد الجولة السادسة من مسابقة الفورمولا 1 لهذا العام وسط إجراءات تقييم عالية السرعة في المسار الهجين الجديد.

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول لسباق 2023

بعد الاختبارات الأولية في مسار Weissach الداخلي لبورشه، تم جلب النموذج الأولي LMDh مؤخرًا إلى إسبانيا حيث قضى سائقو مصنع بورشه9 فيليبي نصر وداين كاميرون بضعة أيام خلف عجلة القيادة، قطع خلالها الثنائي أكثر من 1200 ميل (2000 كيلومتر) وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية حيث كانت المهمة الرئيسية للمهندسين من Zuffenhausen هي تطوير الإطارات وتحسين التفاعل بين محرك V8 ومكونات النظام الهجين.

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول لسباق 2023

علق توماس لاودنباخ نائب رئيس بورشه موتورسبورت قائلاً: "كانت الاختبارات الناجحة في برشلونة خطوة بالغة الأهمية خلال اللفات الأولى لنا على مسار الاختبار في Weissach، كان من الضروري التأكد من أن الوظائف الأساسية لنموذج LMDh الأولي تعمل في إسبانيا، رأينا النطاق الكامل للتنمية: عمليات التحمل وأعمال الإعداد والأهم من ذلك تحسين التفاعل بين جميع الشركاء المشاركين في هذا المشروع". 

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول لسباق 2023

قامت بورش بتركيب محرك V8 كجزء من مجموعة نقل الحركة المكهربة في LMDh على عكس ما قررته تويوتا وبيجو لسيارات السباق الهجينة، وستستخدم المنافسة من اليابان وفرنسا محرك V6، لكن وحدة بورشه ذات ثماني أسطوانات يمكن أن تصل سرعتها إلى 10000 دورة في الدقيقة وتعمل بالوقود المتجدد، ويجب ألا يتجاوز إجمالي خرج النظام لجميع السيارات 671 حصانًا (500 كيلووات) مع شركة ويليامز للهندسة المتقدمة بتزويد البطارية وبوش بمحرك كهربائي بسعة 67 حصان (50 كيلو واط).

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول لسباق 2023

ستواصل بورشه برنامج تطوير LMDh على حلبات سباق مختلفة حول أوروبا وأمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال، سيتم اعتماد النموذج الأولي وسيظهر لأول مرة في السباق الرسمي في يناير من العام المقبل في رولكس 24 في دايتونا.

بورشه LMDh تخضع للاختبار في برشلونة قبل الظهور الأول لسباق 2023
سيارة كاتالونيا حلبة الجولة السادسة الفورمولا 1 السرعة

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