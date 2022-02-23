جدو عن تألق ميكيسوني: "مينفعش نقيمه دلوقتي"

عدد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق مكاسب الفوز على مصر المقاصة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الأهلي على المقاصة حقق العديد من المكاسب من خلال العودة إلى الصدارة"



أضاف: "موسيماني أراح العديد من العناصر الأساسية الذين كانوا مُجهدين، وخلقت منافسة"



وتابع: "موسيماني جعل الثقة تعود مرة أخرى إلى بعض لاعبي الأهلي والاستفادة من زياد طارق الناشئ"



وختم حديثه قائلا: "كريم فؤاد كذلك من ضمن مكاسب الأهلي، ولم أشعر بالفارق بين لاعبي الأهلي الأساسيين والبدلاء من خلال الفوز على المقاصة، ولا يُمكن الحكم على ميكيسوني في الوقت الحالي بعد مباراة المقاصة يجب أن أشاهده وأقيمه خلال 5 مباريات على الأقل"