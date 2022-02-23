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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تخطف الأنظار من المغرب على انستجرام

صدى البلد

شاركت المطربة، كارمن سليمان، جمهورها، بأحدث إطلالاتها من زيارتها في المغرب، ونشرت مجموعة صور لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سليمان بإطلالة كاجوال، وكتبت معلقة من خلال صورها: "مدينة "أصيلة" جوهرة شمال المغرب ".

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خيره” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

“خيره” إنتاج سي إس ميوزيك-مصطفى جاد، كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، ألحان عبد القادر الأحمد، توزيع و مكس و ماستر محمد عصمت، تسجيل صوت وشكر خاص م/ماهر صلاح، تأليف وتريات أحمد فرحات تنفيذ وتريات حسن سعيد، درامز أحمد هشام.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

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