على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم الأربعاء، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وعلى سطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه يتسبب في حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن خلال ساعات النهار نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تكون العُظمى على القاهرة الكُبرى 23 درجة مئوية، مضيفة أن الطقس سيكون دافيء بالإضافة إلى نشاط الرياح المصحوب بالرمال والأتربة.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترات في الساعة، وهي رياج جنوبية غربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة، مشيرة إلى أن مع تقدم ساعات الليل، يبدأ المنخفض الجوي في التحرك نحو شرق البلاد.

ونوهت منار غانم، أن بعدها تبدأ فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكُبرى خلال ساعات المساء، منوهة أنها أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحياناً، لكن على السواحل الشمالية تكون الأمطار غزيرة.