غدا.. أولي جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني

تعقد محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية غدا الخميس ، أولى جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى" م ع" 16 سنة طالب بالصف الاول الثانوى في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز .



كما تم توجيه له عدة تهم في قرار الإحالة من قبل جهات التحقيق تمثلت في هتك عرض الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد، والتي لم تبلغ من العمر ١٨ سنة بأن استطال عموم جسدها بيده ومواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.



واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ، ومقاطع فيديو بغير رضاها، وقام بنشر واستعمال الصور بدون رضاها واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتعمد مضايقة المجني عليها الطفلة، باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة.



كما تقرر إحالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية واعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين المحالين للمحاكمة في القضية يصب الي 6 متهمين منهم 5 محبوسين ومتهم هارب.