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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

متمسكون به

حسين عمار: «الشعباني» مستمر في قيادة «المصري» .. ولن يرحل

صدى البلد

كشف حسين عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن حقيقة قرب رحيل معين الشعباني المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

واكد حسين عمار في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هناك العديد من الأندية العربية ترغب في التعاقد مع الشعباني علي رأسها الرجاء المغربي مشددا أن إدارة المصري متمسكة بالمدرب. 

 

واضاف أن معين الشعباني مستمر مع الفريق ولن يرحل حيث إنه يرغب في البقاء وعقده مستمر وسيتم تجديده مشددًا أن مدرب المصري يرغب في تحقيق نتائج ايجابية في الدوري والكونفدرالية .

 

وتابع أن هناك أندية مصرية ترغب في التعاقد مع الشعباني وهي أحد أندية القمة .

 

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مستمر مع الفريق وسيجدد تعاقده خلال أيام وايهاب جلال مستقر مع بيراميدز حاليا ومن الصعب أن يرحل .

 

 

بيراميدز النادي المصري الدوري الكونفدرالية إيهاب جلال معين الشعباني

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