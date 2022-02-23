عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بالعيد الوطني

صدى البلد

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي  رئيس البرلمان العربي دولة الكويت بمناسبة احتفالها  باليوم الوطني، الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، و الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم. 

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة  لأمير دولة الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، و الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها دوام الأمن والتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

روسيا تبدأ إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل ستؤثر على مخزون القمح في مصر ؟

ترشيحاتنا

استطلاع: نصف الروس يؤيدون غزو أوكرانيا

البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى البحريني وسام التميز

البنك المركزي:30.3 مليار جنيه حجم استفادة المصانع والشركات من مبادرة دعم المتعثرين

كمالي: توجهات لتقليل الاقتراض من البنوك التجارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

جانتس يحذر حزب الله من الحسابات الخاطئة مع إسرائيل

لمسيرته الفريدة والملهمة.. البرلمان العربي يمنح "العثيم" وسام رواد التنمية العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ