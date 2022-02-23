رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بالعيد الوطني

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الكويت بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، و الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لأمير دولة الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، و الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها دوام الأمن والتقدم.