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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٢٦ فبراير أولي محاكمة سائق تحرش بفتاة داخل ميكروباص التجمع

محكمة
محكمة

حددت جهات التحقيق جلسة ٢٦ فبراير أولي جلسات محاكمة سائق لإدانته بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالتجمع الخامس وتنعقد المحاكمة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة٠

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص، بالفحص تبين قيام (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة)، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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