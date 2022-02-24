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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

خير بلدنا.. مجمعات خدمية وزراعية تغير شكل الحياة بقرى دمياط.. شاهد

حياة كريمة
حياة كريمة

جاءت مبادر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" حياه كريمه"  لتطوير الريف المصري ،لتغير شكل الحياه لكل قري محافظات مصر وقد كان لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط،نصيب كبير بالمبادرة وهو تطوير ٢٨ قريه وعزبة بالمركز.

تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة، ضمن خطة حياة كريمة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا لتوفير حياة مناسبة لأهالي القرى. ويجرى حاليا تنفيذ العديد من المشرعات بقرى كفرسعد.

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد أتت بثمارها بالفعل بقري مركز كفرسعد في الكثير من القطاعات المختلفة ومنها قطاع المجمعات الزراعية ومجمع الخدمات الحكومي تفتيش ثاني، وجار العمل بالأساسات، وأيضًا إنشاء المجمع الزراعي، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعي تفتيش ثاني، وتم بدء العمل بالأساسات.

وأوضحت، أنه تم  تطهير المصارف بطول  ٤٠٤ كيلو، ٦٥٠ متر، كما تم تطهير المراوى بطول ٣٤ كيلو و٥٠٠ متر باجمالى ٤٣٩ كيلو، كما تم التحول لنظم الري الحديث ٨٠٠٠ فدان بعدد ٤١٥٦ مزارع.

واشارت إلى أنه تم  تطوير مراكز تجميع الألبان باجمالي المراكز ٦٤ مركز و١٥ مركز جاري تطويرهم تباعا، و٤ مراكز مرخصة حتى الآن.

وتابعت، أنه بالنسبه لمشروع إحياء البتلو فيصل عدد الرؤوس ١١٠١٠ رأس، قيمة القروض ١٩٠.٤٨٧.٥٠٠ جنيه وعدد المستفيدين ٧٦١ مربي.

واختتمت محافظ دمياط  بأن المبادرة الرئاسية قد حققت نسبه كبيرة جدا من الإنجاز بمركز كفرسعد وتم الانتهاء فيما يقرب من ٨٠% من أعمال الصرف الصحى والطرق بالمركز.

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دمياط حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية المشروعات محافظة دمياط تطوير الريف المصري مركز كفرسعد

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