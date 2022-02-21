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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تشهد حفل تخرج دفعة عام 2021 من المعهد الفني الصحي للتمريض

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال الحفل


شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفل تخرج دفعة عام ٢٠٢١ من المعهد الفنى الصحى للتمريض " جامعة المنصورة - فرع دمياط"، و المُقام مساء اليوم  بنادى الحكمة بمدينة رأس البر بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم..

هذا وفى مستهل الكلمة التى القتها،، هنأت "المحافظ" الخريجات الجدد من المعهد، كما أعربت عن أصدق امنياتها لهن بدوام التوفيق والسداد، و أكدت أيضاً عن سعادتها بحضور اول حفل تخرج يقيمه المعهد، مؤكدة تقديرها الشديد لاطقم التمريض، و أشادت بالدور الذى قدمه ولا يزال يقدمه هذا القطاع خلال جائحة كورونا، وذلك باعتباره جزء أساسى من جيش مصر الأبيض..

وخلال قيامها بتكريمهن، وجهت "محافظ دمياط "التحية لأوائل الدفعة، كما أعربت عن خالص تقديرها لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد كبير مع بناتهم ، وتوجهت أيضاً بالشكر إلى مديرية الصحة و ممثلى المعهد على ما يقدمونه من جهد لدعم المنظومة الطبية والقطاع الصحى بالمحافظة، مؤكدة أن المحافظة حريصة كل الحرص على دعم الكوادر البشرية و المنظومة بأكملها..

ومن جانبه،، توجه الدكتور السيد عبد الجواد بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على دعمها المستمر للقطاع الصحى خاصة خلال جائحة كورونا والذى ساهم وبشكل كبير فى استقرار الوضع داخل المحافظة، و وجود دمياط ضمن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى تحقيق نسب المستهدف للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بتخطى عدد المليون جرعة، بالإضافة إلى دعم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بها بأسرة مجهزة، وأيضاً دعمها بالاكسجين الطبى.

كما استعرض مدير مديرية الصحة، مراحل التخرج من المعهد الفنى الصحى للتمريض، بداية من الالتحاق بمدارس التمريض للبنات بدمياط و فارسكور والزرقا وكفر سعد، و أيضاً مدرسة التمريض للبنين التى إنطلقت هذا العام، وصولا إلى الالتحاق بالمعهد و إعداد كوادر جديدة من فنيين التمريض..

 

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دمياط لقاح فيروس كورونا التربية والتعليم مديرية الصحة المستشفيات

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