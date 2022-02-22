ضبط 6 أطنان منتجات ألبان ومجمدات مرتجعة من الأسواق لإعادة تعبئتها بدمياط

محافظة دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط، برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان منتجات ألبان مرتجعة من الأسواق، ويتم إعادة تصنيعها وتعبئتها مرة أخرى، ودجاج مجمد مجهول المصدر ومستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، كل ذلك فى مصانع منتجات ألبان ومصانع زبادى وسوبر ماركت.

وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إعدام 200 كيلومن الأغذية التالفة و200 لتر عصائر عليها علامات التلف الظاهر.

جاء ذلك خلال مداهمة لهذا المكان بمعرفة مراقب عام الأغذية السعيد الفدوى، والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق العمل من مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بدمياط.

كما تم إخطار الجهات المختصة بوجود 2 منشأة بهما خطر داهم على الصحة العامة، وتتم إدارتهما بدون تراخيص، وذلك لغلقهما إداريا، وتم تحرير عدد من محاضر الجنح الصحية.

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