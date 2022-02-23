حتى قبل ساعة الصفر|حرب روسيا وأوكرانيا تضرب الولايات المتحدة وتجتاح جيوب الأمريكيين

على الرغم من أن قطاعاً عريضاً من الأمريكيين يفضلون أن تظل الولايات المتحدة خارج الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، لكن الحرب التي لم تعلن ساعتها الصفرية بعد، باتت تضرب جيوب الأمريكيين بالفعل وتؤثر على حياتهم اليومية بشكل واضح، وكأن الحرب يين موسكو وواشنطن وليست كييف.

وحسب تقرير قناة "سي بي إس" الأمريكية، فإن العنف المتأجج والتداعيات السياسية وصلت إلى محافظ الأمريكيين. وقد ترتفع أسعار البنزين، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، أكثر إذا تصاعدت الأعمال العدائية أو إذا مرر المشرعون الأمريكيون جولة أخرى من العقوبات.

ويحذر محللو "وول ستريت" من أن التأثير الاقتصادي قد يتجاوز أيضا مضخة الغاز. وقد تؤدي العقوبات أو ضوابط التصدير المفروضة على روسيا إلى تفاقم النقص الحالي في أشباه الموصلات، في حين أن القيود المفروضة على القمح أو المعادن قد تؤدي لارتفاع أشرس موجة من التضخم منذ عقود إلى إلى مستويات أعلى.

الصدمات تجتاح أنحاء أمريكا

روسيا هي مصدر رئيسي للنفط الخام، وتمثل حوالي 12٪ من المعروض العالمي. وقال الخبراء إن أى اضطراب فى هذه الصادرات من المحتمل أن يدفع أسعار المنتجات النفطية فى المضخة إلى الارتفاع بالنسبة للمستهلكين.

وقال باتريك ديهان، رئيس قسم تحليل النفط في "جاس بودي":"إذا هربت روسيا من أوكرانيا، يمكننا أن نرى [أسعار النفط] أكثر من 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل"، مضيفا أن متوسط أسعار الغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة من المرجح أن تصل إلى 4 دولارات للجالون في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وقال إن "مبلغ ال 4 دولارات هذا شيء لم نره منذ فترة طويلة - ومن شأنه أن يسبب موجات صدمة في جميع أنحاء أمريكا".

وسيكون أحد العوامل الرئيسية في مدى صعوبة الصراع على الاقتصاد هو كيفية استجابة روسيا للعقوبات الأمريكية التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ظهر الثلاثاء. وتحرك بايدن لقطع مصرفين روسيين، والدين السيادي للدولة، عن التمويل الغربي، في حين سيتم استهداف الأفراد أيضا.

وقال ديهان إن روسيا يمكن أن ترد بوقف صادرات البترول والغاز الطبيعى. ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطا على أسعار البنزين والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، التي ارتفعت بالفعل هذا العام.

وأضاف:"يعتمد الاقتصاد الدولي على الطاقة العالمية، كيف يعاقب العالم الاقتصاد الروسى دون أن تقول روسيا إننا سنتخذ الخطوة التالية من أجلكم ولن نصدر المزيد من الطاقة. إذا كان الاقتصاد الروسي يسير في الأنابيب، فإنهم سيأخذون الاقتصاد العالمي معه".

يدرس البيت الأبيض اتخاذ قرار بإصدارا آخر من احتياطى البترول الاستراتيجى، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ويعتزم المسؤولون الأمريكيون تحويل المزيد من الغاز الطبيعى إلى أوروبا.

ضربة أخرى لسلاسل التوريد

على الرغم من أن النفط هو أهم صادرات روسيا، إلا أن روسيا وأوكرانيا هما أيضا موردان زراعيان كبيران، حيث يرسلان القمح والجاودار والشعير والحبوب الأخرى إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وقد تؤدي الاضطرابات في السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يشكل ضغطا على المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتنتج روسيا أيضا أقل بقليل من نصف البلاديوم في العالم وأجزاء أصغر من البلاتين والنيكل - وهي عناصر رئيسية في الرقائق الدقيقة المعقدة التي تستخدم في 'كل شيء من العدادات الكهربائية إلى BMWs المتطورة'، قال كبير الاقتصاديين في "آر إس إم"، جو بروسويلاس. كما تعد روسيا منتجا رئيسيا للألومونيوم.

وقال بيتر بوكفار كبير مسئولى الاستثمار فى مجموعة بلاكلى الاستشارية فى تقرير له إن أوكرانيا هى أكبر منتج لليورانيوم فى أوروبا ولديها رواسب ضخمة من التيتانيوم والمنجنيز والحديد والزئبق.

وقال "لأن أسعار السلع الأساسية مرتفعة كما هي، فإن أي اضطرابات ستكون مهمة حقا".

وفي حين أن مدى الضربة سيكون غير مؤكد، فإن الاختناقات في المعادن الحرجة يمكن أن تزيد من تفاقم النقص الحالي في أشباه الموصلات وتزيد من ارتفاع أسعار السيارات والإلكترونيات وغيرها من بنود التذاكر الكبيرة. وإلى جانب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة، فإن هذا يهدد بجعل ارتفاع الأسعار اليوم أسوأ بالنسبة للعديد من المستهلكين.

وقال بروسويلاس "إن ما نتحدث عنه هو جولة أخرى من صدمات العرض فى الاقتصاديات المتقدمة".

المزيد من التضخم، نمو أبطأ

من شأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أن يجعل المستهلكين في الولايات المتحدة يدفعون المزيد مقابل الوقود والضروريات الأخرى، مما يترك أموالا أقل للإنفاق التقديري.

وقال بروسويلاس إنه "على الرغم من أن الحرب الأوروبية الأخرى ستكون مكلفة من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية، فإن عبئها الاقتصادي في الولايات المتحدة سيقع على عاتق الطبقات المتوسطة والعاملة".

وفي حين ارتفعت الأسعار خلال وباء فيروس كورونا، تمكن المستهلكون من الصمود في وجه الصدمة بفضل تعزيز إعانات البطالة ومدفوعات التحفيز الفيدرالية والإعفاءات الضريبية من الحكومة الأميركية.

وقال بروسويلاس إنه في حالة اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا أو فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، فإن صدمة أسعار الطاقة وانخفاض الاستهلاك يمكن أن يؤديا إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1٪.

وأشار إلى أنه "إذا ارتفعت أسعار الطاقة أكثر من توقعاتنا الأساسية بنسبة 20٪ إلى ما يقرب من 40٪، على سبيل المثال، سنتحدث عن نهاية سابقة لأوانها لدورة الأعمال".