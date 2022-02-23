ادرسوا تاريخ روسيا.. موسكو ترد بقوة علي تهديدات بريطانيا بضرب جيشها

نصحت وزارة الدفاع الروسية، في ردها على تهديد وزير دفاع بريطانيا، بن والاس، حول استعداد الجيش البريطاني لضرب روسيا وتوجيه ضربة قوية للجيش الروسي، بأن يدرس الساسة البريطانيون تاريخ روسيا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أن الجيش البريطاني قادر توجيه ضربة قوية للجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نوصي بأن يدرس الجنود البريطانيون جيدًا ليس فقط جغرافية روسيا، ولكن أيضًا تاريخها، حتى لا نثري تاريخنا العسكري المشترك بحياتهم لإرضاء السياسيين البريطانيين ذوي التعليم الضعيف".

كما قالت الوزارة، في تعليقها على كلام وزير الدفاع البريطاني عن حرب القرم، إن "هذا ليس أكثر من أسطورة"، وإن "البريطانيين تكبدوا خسائر دموية ولم يحققوا أي انتصارات".

وفي وقت سابق من اليوم، وفي خطاب ألقاه أمام العسكريين، أصر بن والاس على أن التاريخ يظهر أن جنود بريطانيا سيكونون قادرين على مواجهة الجيش الروسي إذا لزم الأمر، وذلك بناءً على هزيمة الروس أمام الجيش البريطاني في حرب القرم في القرن التاسع عشر.

ووفقًا لـ والاس، فإن فوج الحرس الاسكتلندي “هزم القيصر نيكولاس الأول عام 1853 في شبه جزيرة القرم ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى”.

وأضاف: 'القيصر نيكولاس الأول ارتكب نفس خطأ بوتين.. لم يكن لديه أصدقاء ولا تحالفات”.

كما زعم والاس أن الجيش البريطاني سيعمل بجهد كبير مع اشتعال التوترات بين موسكو وكييف.